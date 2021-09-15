Індійський штат Гуджарат заливають сильні дощі, через це почалися повені.

Понад 1,6 мільйона людей постраждали в результаті сильних дощів, що накрили індійський штат Гуджарат.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, дуже сильні дощі викликали масивні повені, від яких постраждали понад 1,6 мільйона людей в 44 населених пунктах.

Згідно з даними, в районі Раджкот за 24 години випало 516 мм дощу, а в Калаваді - 406 мм.

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В одному з районів переповнені не менше 18 гребель.

Індійські ВПС врятували по повітрю 24 людини. Всього ж було евакуйовано близько 7000 осіб.

Як повідомляється, в результаті стихії загинули дві людини, п'ять будинків зруйновані й 28 пошкоджені. Крім того, десятки доріг були закриті через повені.

Нагадаємо, раніше східне узбережжя Китаю накрив потужний тайфун "Чанту".

Як повідомляв Погода УНІАН, з прибережних районів Шанхаю довелося евакуювати понад 330 тисяч осіб. У постраждалому регіоні ввели підвищений - помаранчевий рівень небезпеки. У місті закриті туристичні об'єкти, а роботодавцям рекомендували на час негоди по можливості перейти на дистанційний режим роботи.

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Автор: Катерина Лиманська