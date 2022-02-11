У Південній Каліфорнії встановилася тепла і суха погода, що сприяє поширенню вогню.

У Південній Каліфорнії на тлі рекордної спеки й посухи спалахнула масштабна лісова пожежа. Проводиться евакуація.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, останнім часом прохолодна і дощова погода змінилася рекордно теплою і сухою. Тут же з'явилися повідомлення про лісові пожежі в Лагуна-Біч і окрузі Лос-Анджелес.

Поширенню вогню сприяє вітер й високі температури. Жителі були змушені евакуюватися, бо густі клуби диму накрили прибережний район.

За даними видання, вогонь поширився на 150 акрів (60 гектар - УНІАН). Повідомляється, що одна з пожеж спалила два будинки. На місце події як в повітрі, так і на землі направлені понад 200 пожежників. Причина пожежі встановлюється.

За прогнозами синоптиків, спекотна і суха погода збережеться в Каліфорнії й наступного місяця. Це ще більше посилить посуху і створить умови для більш серйозних пожеж.

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. Пожежа "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

Масштабні лісові пожежі вирували на півночі Каліфорнії. Вогонь швидко поширювався через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильної спеки.

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