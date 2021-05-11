Сьогодні, 11 травня, у Карпатах потеплішало до +5°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський - ясно, вітер південно-західний 1-2 м/с. Температура повітря +5°", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.
Попередження про сильний вітер в Україні
Протягом дня, 11 травня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.
"У південно-східній частині очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
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