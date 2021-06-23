Її привели до тями та передали лікарям.

У Києві вагітна жінка втратила свідомість через нещадну спеку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації «Муніципальна охорона».

Жінку привели до тями та передали в руки лікарів.

«Пам'ятайте, що в таку погоду слід завжди брати з собою питну воду та не знаходитись довго під прямим сонцем. Також бажано носити головні убори», – говориться у повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц