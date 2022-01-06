Це вже четвертий погодний рекорд у столиці від початку 2022 року.

У Києві 5 січня встановлено новий температурний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у столиці вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року.

"Кліматична норма перевищена на 9,1° градуси, що відповідає погоді початку квітня", - кажуть метеорологи.

Як повідомляється, максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3° градуси.

У січні поточного року це вже четвертий рекорд.

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Нагадаємо, у Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів - зареєстрована температура, що характерна для жовтня. Зокрема, максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градуса.

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