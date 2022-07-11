В результаті урагану 10 людей опинилися в лікарні.

Моторошна негода господарювала в Москві 10 липня. В результаті урагану одна людина загинула, а ще 10 госпіталізовані з травмами.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відзначається, що страшний ураган розбушувався в столиці РФ - сильний вітер з дощем, градом і блискавками.

Потужний вітер зривав з багатоповерхівок плити, а також пошкодив дах одного з торгових центрів. Крім того, уламки обшивки будівель пошкодили авто. Масштаби руйнування встановлюються.

Також відомо про повалених по всій Москві деревах. Одне з них вбило чоловіка на Українському бульварі. За даними московської мерії, постраждали 10 осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 червня в Києві був погодний апокаліпсис - йшов сильний дощ, місцями - град, в декількох районах затопило дороги і магазини, через сильний вітер були повалені дерева. Крім того, в столиці України блискавка влучила в будинок.

5 липня у Львові була злива і гроза, через негоду низка вулиць стали схожі на річки, і не курсувала частина електротранспорту. У частині обласного центру та в передмісті був град.

Машини плавали на кільці вулиці Хмельницького-вулиці Липинського, а на вулиці Джерельній били "джерела". При цьому вулиці Сахарова і Горбачевського знову затопило, через що трамваї зупинилися.

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