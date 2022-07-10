Це слово буде "зрозуміліше російському вуху", відзначили в ЛДПР.

У Ліберально-демократичній партії Росії запропонували замінити термін "президент" на "глава держави" або "правитель".

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

У ЛДПР заявили, що це іноземний термін, який необхідно замінити, поки він не укорінився.

"У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і, поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення "глава держави" або слово "правитель". І те, і інше зрозуміліше російському вуху", – йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, що засновником і головою ЛДПР був Володимир Жириновський, відомий своїми антиукраїнськими заявами. Він помер 4 квітня 2022 року.

Фракцію ЛДПР у Державній Думі Російської Федерації замість Жириновського очолив Леонід Слуцький. Раніше журналістки кількох видань звинувачували його в домаганнях.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві суд засудив до семи років позбавлення волі муніципального депутата Красносільського району Москви Олексія Горінова. Чоловік публічно засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну і заявив, що всі зусилля суспільства повинні бути спрямовані на те, щоб зупинити війну.

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