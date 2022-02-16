В результаті одного з них кілька будинків залишилися відрізаними від світу.

Проливні дощі, викликані циклоном "Дові", призвели до численних зсувів у Новій Зеландії. Деякі з них були особливо великими.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в одному з регіонів країни в результаті зсуву кілька будинків залишилися відрізаними від світу.

У Східному Кейпі всього за кілька днів випало майже 300 міліметрів дощу. Значні опади також були зареєстровані в південних Альпах Нової Зеландії в останні тижні, в тому числі 1177 міліметрів всього за три дні в Вестленді. В результаті тут сталося два великих зсуви.

Також зсув стався на східній стороні гори Тасман, другий за висотою вершини Нової Зеландії. Цей зсув має обсяг гірської породи близько 169000 метрів кубічних, довжину збігання 1800 метрів і висоту падіння 750 метрів.

Нагадаємо, у Колумбії в результаті зсуву загинули 14 людей і ще 35 отримали травми. Зсув накрив кілька житлових будинків у центральній частині Колумбії. Інцидент стався після проливних дощів.

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