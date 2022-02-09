В результаті інциденту загинули 14 людей і ще одна зникла безвісти.

У Колумбії в результаті зсуву загинули 14 людей і ще 35 отримали травми.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, зсув накрив кілька житлових будинків у центральній частині Колумбії. Інцидент стався після проливних дощів.

Також повідомляється про одного зниклого безвісти. Рятувальні роботи на місці НП тривають.

За даними агентства, влада евакуювала десятки прилеглих будинків через розлив річки Отун.

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Зазначимо, що зсуви в Колумбії звичайні через гористу місцевість, часті проливні дощі та неякісні будинки.

Останній великий зсув в країні стався в місті Мокоа у 2017 році, коли загинуло понад 320 осіб.

Нагадаємо, раніше в Еквадорі найсильніші за 20 років дощі викликали зсув ґрунту. В результаті інциденту загинули понад 20 осіб.

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