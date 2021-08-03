Місцеві жителі жартують, що природа не витримала й почала судову реформу самостійно.

У Первомайську Миколаївської області сильний вітер проломив дах будівлі суду й розніс містом безліч документів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, Первомайськ ввечері накрила потужна буря.

На аматорських кадрах видно, як документи розкидало навколо суду, папери заливає дощем. Очевидці зняли це і виклали відео в соцмережі.

У повідомленнях люди припускають - на горищі зберігалися архіви. І іронізують - "природа не витримала і почала судову реформу".

Негода в Україні

Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 129 населених пунктів.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.

Де немає світла

Сумська область - 60 населених пунктів;

Черкаська - 25;

Одеська - 18;

Чернігівська - 14;

Дніпропетровська - 6;

Київська - 6.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Автори: Катерина Лиманська, Світлана Закелова