У Первомайську Миколаївської області сильний вітер проломив дах будівлі суду й розніс містом безліч документів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, Первомайськ ввечері накрила потужна буря.
На аматорських кадрах видно, як документи розкидало навколо суду, папери заливає дощем. Очевидці зняли це і виклали відео в соцмережі.
У повідомленнях люди припускають - на горищі зберігалися архіви. І іронізують - "природа не витримала і почала судову реформу".
Негода в Україні
Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 129 населених пунктів.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.
Де немає світла
- Сумська область - 60 населених пунктів;
- Черкаська - 25;
- Одеська - 18;
- Чернігівська - 14;
- Дніпропетровська - 6;
- Київська - 6.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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