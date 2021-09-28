Від повеней вже постраждали приблизно третина територій країни.

У Таїланді після тропічного шторму почалися повені. Влада побоюється, що мусонні дощі можуть погіршити і без того складну ситуацію.

Про це повідомляє The Washington Post

Як повідомляється, від повеней вже постраждали приблизно третина територій Таїланду.

Минулими вихідними тропічний шторм прокотився північною частиною країни, викликавши повені, в результаті яких постраждали майже 59 тисяч сімей.

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Влада повідомила, що 12 провінцій вздовж річки Чао Прайя, включаючи Бангкок і стару столицю Аюттхая, повинні бути готові до нового повені, оскільки рівень води підніметься на 30 сантиметрів до 1 метра протягом наступних кількох днів.

Відзначимо, що в Таїланді тропічний клімат, і в сезон дощів з липня по жовтень часто відбуваються повені, що завдають шкоди в мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше на Іспанію обрушилися проливні дощі, які спричинили масштабну повінь у південних та західних регіонах.

Через дощі були затоплені ділянки безлічі доріг, в результаті чого виявилися заблоковані десятки автомобілів і порушено залізничне сполучення. А вулиці міст буквально перетворилися на річки, потоки яких десятками несли припарковані автомобілі.

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Автор: Катерина Лиманська