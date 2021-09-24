Через зливи на півдні і заході Піренейського півострова сталася повінь.

Слідом за масштабними лісовими пожежами на Іспанію обрушилися зливові дощі, які викликали масштабну повінь в південних і західних регіонах.

Про це повідомляє la Vanguardia.

Найбільш від негоди постраждали Балеарські острови, а також автономні спільноти Андалусія, Естремадура і Валенсія.

Через дощі були затоплені ділянки багатьох доріг, в результаті чого виявилися заблоковані десятки автомобілів і порушено залізничне сполучення. А вулиці міст буквально перетворилися на річки, потоки яких десятками несли припарковані автомобілі.

Читайте такожВ Іспанії сталося понад 9 тисяч ударів блискавок: частину країни затопило (фоторепортаж, видео)Крім того, лише на західному узбережжі Піренейського півострова повідомили про 800 випадків підтоплення будинків і магазинів.

Фермери також повідомили про збиток - місцями град знищив до 50% врожаю виноградників і 100% посівів хурми і цитрусових, що призвело до прямих збитків на понад 8 млн євро.

Рясні зливи тривають від початку тижня. За даними метеорологів, в середньому в постраждалих регіонах випало 110-116 мм опадів.

Місцями дощі встановили рекорд - наприклад, в муніципалітеті в Алькерія Бланка випало 132 літрів дощів на квадратний метр суші, що стало абсолютним максимумом за останні 70 років.

Також УНІАН повідомляв про виверження одного з найактивніших на Канарських островах вулкана Кумбре-В'єха, в результаті чого понад 180 будинків були знищені, а 6 тис. жителів острова Пальма - евакуйовані.

Автор: Станіслав Кожемякін