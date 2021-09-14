У місті припинені польоти, закриті школи та парки.

На східне узбережжя Китаю налетів потужний тайфун "Чанту". Зокрема, Шанхай вже добу заливає дощами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, з прибережних районів довелося евакуювати понад 330 тисяч осіб. У постраждалому регіоні ввели підвищений - помаранчевий рівень небезпеки.

Через стихію в Шанхаї закриті туристичні об'єкти, а роботодавцям рекомендували на час негоди по можливості перейти на дистанційний режим роботи.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада Шанхаю і сусідніх регіонів скасувала авіарейси й поїзди, а також відправили дітей по домівках. Влада також призупинила роботу громадського транспорту на деяких лініях, що обслуговують південні райони міста.

Нагадаємо, що раніше цей тайфун накривна східне узбережжя Тайваню, порушивши роботу транспорту і викликавши перебої в подачі електроенергії.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська