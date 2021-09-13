У Шанхаї призупинили польоти і закрили школи через наближення тайфуну "Чанту".
Про це повідомляє Aljazeera.
Очікується, що тайфун "Чанту" принесе сильні вітри й проливні дощі в прибережні райони Китаю.
Як повідомляється, влада Шанхаю і сусідніх регіонів скасувала авіарейси й поїзди, а також відправили дітей по домівках.
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Очікується, що шторм тайфун налетить на Шанхай зі швидкістю вітру понад 170 кілометрів на годину.
Метеорологи заявили, що в міру того, як "Чанту" досягне Шанхаю, його сила знизиться. Але все ж очікується, що в прибережні райони він принесе сильний вітер і проливні дощі.
Влада також призупинила роботу громадського транспорту на деяких лініях, що обслуговують південні райони міста, і заявила, що парки, туристичні атракціони на відкритому повітрі та дитячі майданчики будуть закриті в понеділок і вівторок.
Відзначимо, що раніше тайфун налетів на східне узбережжя Тайваню на вихідних, порушивши роботу транспорту і викликавши перебої в подачі електроенергії.
А раніше тайфун накрив Філіппіни. Як повідомляв Погода УНІАН, через потужний вітер у кількох провінціях сталися збої в електропостачанні.
Тайфун супроводжувався стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а його пориви досягали 150 км/год.