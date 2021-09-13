Очікується, що швидкість вітру сягатиме 170 км/год.

У Шанхаї призупинили польоти і закрили школи через наближення тайфуну "Чанту".

Про це повідомляє Aljazeera.

Очікується, що тайфун "Чанту" принесе сильні вітри й проливні дощі в прибережні райони Китаю.

Як повідомляється, влада Шанхаю і сусідніх регіонів скасувала авіарейси й поїзди, а також відправили дітей по домівках.

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Очікується, що шторм тайфун налетить на Шанхай зі швидкістю вітру понад 170 кілометрів на годину.

Метеорологи заявили, що в міру того, як "Чанту" досягне Шанхаю, його сила знизиться. Але все ж очікується, що в прибережні райони він принесе сильний вітер і проливні дощі.

Влада також призупинила роботу громадського транспорту на деяких лініях, що обслуговують південні райони міста, і заявила, що парки, туристичні атракціони на відкритому повітрі та дитячі майданчики будуть закриті в понеділок і вівторок.

Відзначимо, що раніше тайфун налетів на східне узбережжя Тайваню на вихідних, порушивши роботу транспорту і викликавши перебої в подачі електроенергії.

А раніше тайфун накрив Філіппіни. Як повідомляв Погода УНІАН, через потужний вітер у кількох провінціях сталися збої в електропостачанні.

Тайфун супроводжувався стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а його пориви досягали 150 км/год.

Автор: Катерина Лиманська