Він збільшився на 5 сантиметрів у порівнянні з попередньою добою.

У Києві на 5 сантиметрів зріс рівень води в Дніпрі в порівнянні з попередньою добою. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається на позначці I (жовтий).

Такою інформацією поділився начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в офіційному Telegram-каналі з посиланням на дані Укргідрометцентру. За його словами, рівень води в Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9296 см. за Балтійською системою висот. Зафіксовано незначне збільшення — на 5 см, а температура води становить 13 градусів.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається — І (жовтий). На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. До критичного рівня води ще більше 1 м. але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 25 см — острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", — заявив Попко.

Відео дня

Рівень води в Києві: остання інформація

В КГВА повідомляли, що пік весняної повені в столиці України має бути 22 квітня. Однак за кілька днів до цього почалося зниження рівня води.

При цьому з 25 квітня він почав рости. Спочатку показник піднявся на 11 см., а потім ще на 15 см. станом на 27 квітня.

Однак, якщо порівнювати показники триденної давності зі свіжими, то рівень води нижче на 13 см.

Вас також можуть зацікавити новини: