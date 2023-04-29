Військовий став символом нескореності через фразу "Слава Україні", яку він вигукнув перед тим, як окупанти розстріляли його у полоні.

В центрі Києва на одній з адміністративних будівель Верховної Ради з'явився мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського, який був розстріляний росіянами після слів: "Слава Україні!".

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради. Зазначається, що мурал присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський та напис: "Слава Україні! Героям слава!"

В повідомленні сказано, що автор муралу - французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215.

Відео дня

"Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві", - повідомляє прес-служба ВР.

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Українці шанують пам'ять загиблого Олександра Мацієвського

Як відомо, раніше в Рівному створили мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського.

Російські окупанти розстріляли снайпера 163-го батальйону 119-й окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!". Відповідне відео з'явилося в мережі 6 березня та викликало шок в української нації через жорстокість кадрів.

Пізніше президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, який останні слова у своєму житті присвятив Україні.

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