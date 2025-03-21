Частину рейсів на Балі довелося скасувати через попіл, який піднявся на багато кілометрів у небо.

В Індонезії почав вивергатися вулкан Левотобі. Через небезпеку довелося скасувати деякі рейси на популярний серед туристів курортний острів Балі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, вулкан викинув у небо стовп попелу на висоту 8 кілометрів. Через це одна з авіакомпаній скасувала всі свої рейси з Австралії на Балі. Місцева влада підвищила рівень небезпеки до найвищого.

Велике виверження почалося ввечері 20 березня. До цього протягом тижня в районі вулкана відбувалися дрібні виверження. Невеликі виверження продовжилися і сьогодні, 21 березня. Повідомляється, що під час евакуації, яку оголосила місцева влада, постраждала одна людина.

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Вулкан Левотобі - що відомо

У листопаді минулого року Левотобі також вивергався, що призвело до загибелі 10 осіб. Тоді довелося евакуювати тисячі місцевих жителів, адже на прилеглі до вулкана села обрушилося гаряче каміння і потоки лави.

Наразі незрозуміло, скільки жителів постраждало від нинішнього виверження, але в листопаді влада Індонезії заявила, що має намір назавжди переселити їх із небезпечного регіону.

Загалом в Індонезії налічується близько 130 діючих вулканів, країна розташована в тихоокеанському "Вогняному кільці" - зоні високої сейсмічної активності на вершинах різних тектонічних плит.

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