На високогір'ї за два дні випало понад 50 сантиметрів свіжого снігу.

У Карпатах за останні два дні намело понад півметра снігу та вдарив тріскучий мороз.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"За останні два дні випало більше 50 сантиметрів свіжого снігу, місцями передуви вище одного метра" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, сьогодні на високогір'ї Карпат хмарна погода з проясненнями. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -21°С, вітер західний та північно-західній, а його швидкість сягає 14 м/с.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчим часом на українців чекає складна синоптична ситуація. До кінця тижня почнеться потепління, яке супроводжуватиметься опадами та штормовим вітром.

За її словами, з 24 грудня Україну чекає істотна зміна повітряних мас. Синоптик пояснила, що циклон з північної Атлантики та його атмосферні фронти принесуть до нас опади, штормовий вітер та потепління.

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