На вулицях працюють сотні комунальників.

В Одесі за добу випала рекордна кількість опадів, востаннє схоже явище спостерігалося 142 роки тому.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради з посиланням на дані Гідрометцентру. Як зазначається, 19 квітня з 09:00 до 21:00 на території міста випало 20 мм опадів, 20 квітня за той самий час - ще 19 мм опадів. Загальна кількість опадів за добу досягла 39 мм.

"Місячна норма за квітень - всього 28 мм. Рекордна кількість опадів в квітні була зафіксована востаннє у 1881 році. Тоді за добу було зафіксовано випадіння 61 мм опадів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також у мерії розповіли, що зараз на вулицях міста працює 8 бригад, 49 одиниць техніки та більше 400 комунальників, які ліквідують наслідки проливного дощу. Згідно з прогнозом, опади збережуться до кінця дня. Людей просять враховувати це під час пересуванні вулицями міста, не ставити автотранспорт під деревами і на дощоприймальниках.

Негода в Одесі

Через дощ в Одесі від учора, 19 квітня, спостерігаються транспортні затори, на багатьох вулицях пішоходам вкрай важко пересуватися тротуарами через підтоплення.

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