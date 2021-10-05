Швидкість вітру циклону досягає 150 км/год.

Тропічний циклон "Шахін" накрив Оман та Іран. Жертвами стихії вже стали 13 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, циклон налетів на Оман з проливними дощами та швидкістю вітру до 150 км/ч. Через це уздовж північного узбережжя країни сталася масштабна повінь.

Влада Оману повідомила про загибель семи осіб у провінції Північна аль-Батіна в понеділок. Ще чотири людини потонули або загинули в результаті зсувів.

В Ірані державні ЗМІ повідомили, що були виявлені тіла двох рибалок. Ще троє рибалок пропали безвісти.

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Як повідомляється, циклон пошкодив інфраструктуру Оману, включаючи електромережі та дороги.

Відзначається, що шторми такої сили рідко бувають на північному узбережжі Оману.

Влада заявила, що 369 мм дощу випало на Ель-Хабура, на північний захід від столиці оману Маската, в той час, як в самому Маскаті випало понад 200 мм опадів.

Сильні вітри "Шахіна" також викликали хвилі до 10 метрів уздовж узбережжя.

Потужний циклон "Шахін" в Омані: що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель дев'яти осіб, серед яких дитина.

Як повідомляв Погода УНІАН, місцевих жителів закликали покинути прибережні райони, а влада затримала рейси до столиці оману Маскат і з неї.

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Автор: Катерина Лиманська