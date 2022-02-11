Синоптики попереджають про можливі підтоплення.

У деяких регіонах України у зв'язку з вiдлигою та опадами очікується пiдвищення рiвнiв води. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Про це з посиланнями на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"11-12 лютого на рiчках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,5 метра мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву; на річці Прип'ять у створi поста Рiчиця та річці Стохiд у створi поста Любешiв - подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться у попередженні.

Також у ці дні на рiчках басейну Днiстра, Прута та Сiреті очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1 метр з послабленням льодових явищ, льодоходом, без негативних наслiдкiв.

На окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +2°, вдень +6°.

У Львові в п'ятницю буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +2°, вдень +7°, сильний дощ.

У Луцьку - похмуро, суцільна хмарність, вночі +2°, вдень +6°, дощ.

У Рівному в п'ятницю очікується похмура погода, вночі +1°, вдень +6°, сильний дощ.

У Тернополі 11 лютого вночі буде +2°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +2°, вдень +6°.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +10°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +3°...+ 6°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.

У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі 0°, вдень +10°.

У Вінниці сьогодні буде +2°...+6°, невелика хмарність.

У Житомирі в п'ятницю буде вночі +2°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +7°.

У Кропивницькому температура вночі буде +2°, вдень +9°, невелика хмарність.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +2°...+7°.

В Одесі 11 лютого - ясно і безхмарно, температура вночі +3°, вдень +9°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +2°, вдень +9°, практично безхмарно.

У Миколаєві сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +3°, вдень +9°.

У Запоріжжі температура вночі + 3°, вдень +9°, невелика хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +1°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, сильний дощ.

У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +2°, вдень +9°, невелика хмарність.

У Сімферополі в п'ятницю буде практично безхмарно, +2°...+8°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +3°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°.

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