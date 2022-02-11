У деяких регіонах України у зв'язку з вiдлигою та опадами очікується пiдвищення рiвнiв води. Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Про це з посиланнями на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.
"11-12 лютого на рiчках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,5 метра мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву; на річці Прип'ять у створi поста Рiчиця та річці Стохiд у створi поста Любешiв - подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться у попередженні.
Також у ці дні на рiчках басейну Днiстра, Прута та Сiреті очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1 метр з послабленням льодових явищ, льодоходом, без негативних наслiдкiв.
На окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
Прогноз погоди в Україні на сьогодні
У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
У Львові в п'ятницю буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +2°, вдень +7°, сильний дощ.
У Луцьку - похмуро, суцільна хмарність, вночі +2°, вдень +6°, дощ.
У Рівному в п'ятницю очікується похмура погода, вночі +1°, вдень +6°, сильний дощ.
У Тернополі 11 лютого вночі буде +2°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +2°, вдень +6°.
В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +10°.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +3°...+ 6°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.
У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі 0°, вдень +10°.
У Вінниці сьогодні буде +2°...+6°, невелика хмарність.
У Житомирі в п'ятницю буде вночі +2°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +7°.
У Кропивницькому температура вночі буде +2°, вдень +9°, невелика хмарність.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +2°...+7°.
В Одесі 11 лютого - ясно і безхмарно, температура вночі +3°, вдень +9°.
У Херсоні в п'ятницю вночі +2°, вдень +9°, практично безхмарно.
У Миколаєві сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +3°, вдень +9°.
У Запоріжжі температура вночі + 3°, вдень +9°, невелика хмарність.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +1°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, сильний дощ.
У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°, невеликий дощ.
У Дніпрі температура вночі буде +2°, вдень +9°, невелика хмарність.
У Сімферополі в п'ятницю буде практично безхмарно, +2°...+8°.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +3°, вдень +6°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°.