Інформації про руйнування не надходило. За класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних.

Сьогодні, 27 жовтня, у Закарпатській області зафіксували землетрус.

Згідно з даними Головного центру спецконтролю, джерело землетрусу знаходилося на території Закарпатської області, в районі Виноградова, на глибині 7 кілометрів.

Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані о 04:44 ранку. Магнітуда за шкалою Ріхтера склала 3,1.

Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних.

Читайте такожНа Закарпатті стався землетрус

"За розрахунками коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - пояснили фахівці.

У відомстві зазначили, що землетруси в цьому ж регіоні були зареєстровані 23 січня і 25 липня 2020 року, з магнітудами 3 і 1,9 відповідно.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні стався ще один землетрус. Тоді його зафіксували в Івано-Франківській області. А днем раніше, 18 жовтня, на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,5. Джерело землетрусу біло розташоване на території Закарпатської області, на південний захід від міста Берегово, на глибині 5 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська