Виверження вулкана в Ісландії може тривати кілька десятиліть - вчені (фоторепортаж)

Ісландці йдуть 3,5-кілометровою пішохідною стежкою до вулкану, щоб помилуватися виверженням і приготувати їжу на кромці лави.

Тисячі ісландців прийшли подивитися на виверження вулкану на півострові Рейкьянес з надією побачити лавові фотнати і приготувати їжу на розпеченій кромці магми. Це місце знаходиться у 30 кілометрах від столиці Ісландії - Рейк'явіка.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

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Виверження триває: розплавлена магма все ще ллється вниз вулканом.

"Це ідеальне виверження для туризму. Але з одним застереженням: не варто підходити занадто близько", - сказав професор вулканології ісландського університету Торвальдур Тордарсон.

Щоб впоратися зі скупченням бажаючих побачити виверження, влада Ісландії проклали 3,5-кілометрову пішохідну стежку до вулкану і патрулює територію, щоб не допустити потрапляння людей у небезпечні райони, забруднені вулканічними газами.

За оцінками Гуннара Гілфасона, менеджера проекту Департаменту цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях, з вечора п'ятниці, 26 березня, на це місце вирушило понад 10000 осіб. Деякі з них подорожували без достатньої кількості їжі та відповідного одягу.

За словами вулканолога, з моменту початкового виверження лава просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів на секунду. Це досить сильний потік, щоб лава не затверділа.

"Якщо воно впаде нижче 3-х кубічних метрів, дуже ймовірно, що виверження припиниться", - сказав Тордарсон.

Він порівняв потік лави з виверженням Пуу-Оо на Гаваях, яке почалося у 1983 році і тривало 35 років.

"Це (виверження вулкана-прим. УНІАН) може закінчитися завтра або може тривати ще кілька десятиліть", - заявив він.

Виверження вулкана в Ісландії

У ніч на суботу з 19 на 20 березня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкану після невеликих землетрусів, що тривали у країні протягом останніх двох тижнів.

Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.

Ісландське Метеорологічне бюро оприлюднило відео, кадри якого свідчать про зміщення з обох сторін вогняної лави.

При цьому виверження сейсмологи не вважають великим. Довжина тріщини склала близько 500-700 метрів. Розмір лави - менше одного квадратного кілометра.

Відзначається, що в районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.

Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.