На Сицилії сталося несподіване виверження Етни (фоторепортаж)
Однак сьогодні вранці активність вулкану почала знижуватися. В даний час потоки лави остигають.
Вулкан Етна, розташований на Сицилії, несподівано став вивергатися в ніч на 19 січня.
В Італії почалося виверження вулкану Етна (фото, відео)Про це повідомляє Національний Інститут геофізики і вулканології, розташований в Катанії. За його даними, приблизно о 19:15 в понеділок один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави, один з них потік в напрямку долини Валле-дель-Бове на сході, інший - в північному напрямку. Це супроводжувалося викидом стовпу попелу і диму, поштовхами грунту і інфразвуковим тремором.
Однак сьогодні вранці активність вулкану почала знижуватися. В даний час потоки лави остигають, поштовхи і тремор значно ослабли. Спостерігачі не відзначають будь-яких значних змін контуру вулкану.
При цьому європейські лабораторії, зокрема Центр зі спостереження за вулканічним попелом в атмосфері в Тулузі, Франція, відзначають хмару попелу, яка рухається на висоті близько 4 км в південному напрямку, передає rg.ru.
Вулкан Етна
Етна-один з найактивніших вулканів на Землі. Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Зазвичай виверження супроводжуються потоками розпеченої лави і відносно невеликими викидами попелу в атмосферу.
Перше історично доведене виверження Етни відбулося в 1226 році до н. е. вчені вважають, що Етна, що знаходиться на стику африканської та Євразійської тектонічних плит, стала активною приблизно 300 тис. років тому.
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