В Японії видимість впала майже до нуля через потужну хуртовину / скріншот з відео
Японію паралізувала потужна хуртовина. Там через негоду видимість впала майже до нуля.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, сніжить в азіатському регіоні вже понад добу, опадів випало понад півметра. Швидкість поривів вітру досягає 120 км/год.
Повідомляється, що через снігопади довелося скасувати сотні авіарейсів і поїздів. На вулицях Японії справжній транспортний колапс. Погана видимість вже призвела до кількох аварій, в результаті яких загинула людина.
Японію паралізувала снігова буря
Японію паралізувала хуртовина, видимість там майже нульова
Нагадавши, північ Європи накрила третя за тиждень руйнівна буря. Від шторму "Франклін" постраждали Ірландія, Нідерланди й Британія.