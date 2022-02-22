Швидкість поривів вітру досягає понад 120 км/год.

Японію паралізувала потужна хуртовина. Там через негоду видимість впала майже до нуля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, сніжить в азіатському регіоні вже понад добу, опадів випало понад півметра. Швидкість поривів вітру досягає 120 км/год.

Повідомляється, що через снігопади довелося скасувати сотні авіарейсів і поїздів. На вулицях Японії справжній транспортний колапс. Погана видимість вже призвела до кількох аварій, в результаті яких загинула людина.

Нагадавши, північ Європи накрила третя за тиждень руйнівна буря. Від шторму "Франклін" постраждали Ірландія, Нідерланди й Британія.

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