Зміна клімату робить ліси Європи більш вразливими і менш продуктивними.

Європа поступово втрачає ліси. Через зміну клімату крона дерев зменшується і їх пожирають шкідники. Про це повідомляє Euractiv.

Нещодавнє дослідження, опубліковане організацією Natural Hazards and Earth System Sciences, вивчило вплив посухи та спеки на європейські ліси з 2018 до 2022 року, порівнявши їх із періодом 2010-2014 років. Дослідження показало, що Центральна Європа - найбільш постраждалий регіон - зазнала значної втрати лісового покриву, стоншення крони і зараження шкідниками, особливо короїдами.

Як повідомляється, постраждали як хвойні, так і листяні дерева, причому листяні види показали підвищену вразливість. Ліси регіону перебувають у стані сильного стресу, а економічні втрати в лісовому секторі оцінюються в мільярди євро.

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Південь Європи більш адаптований до посухи, але й ці регіони стикаються зі значною втратою деревного покриву, особливо в Італії та Іспанії. Серйозною загрозою є лісові пожежі.

Водночас Північна Європа відчуває менш серйозні наслідки. Хвойні дерева у Фінляндії, Швеції та Норвегії досить стійкі до температури, але страждають від комах.

Гірські ліси в Альпах також перебувають під тиском зміни клімату. Їм загрожують ерозія ґрунту, зсуви та зміна видів.

Хоча у звіті підкреслюється значний прогрес у скороченні викидів, екстремальні погодні явища підкреслюють необхідність продовження активних дій.

Минулий рік став тому підтвердженням. Понад 370 000 гектарів лісу знищили лісові пожежі за перші дев'ять місяців 2024 року, а літо виявилося найспекотнішим за всю історію спостережень не тільки в Європі, а й у всьому світі.

Глобальне потепління - новини

Через кліматичні зміни низка гірськолижних курортів в Альпах зіткнулася з вимушеним закриттям - снігу просто не вистачає.

За даними дослідження Eurac Research, майбутнє зимового туризму в Альпах під загрозою: обсяги снігопадів за останнє століття зменшилися на третину, а в південно-західних районах деяких країн втрати досягли майже 50%.

Крім того, згідно зі звітом сервісу InsureandGo, 80% туристів із Великої Британії побоюються, що вже за п'ять років популярні європейські курорти стануть занадто спекотними для комфортного відпочинку.

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