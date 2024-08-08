Найбільше побоювань туристи мають з приводу майбутнього відпочинку в Греції.

Експерти вже не вперше попереджають, що в майбутньому екстремальні температури в Європі суттєво змінять звичний формат літнього відпочинку.

Утім, виявляється, що багато туристів побоюються, що це станеться набагато раніше, ніж прогнозують кліматологи. Так, згідно зі свіжим дослідженням сервісу InsureandGo, четверо з п'яти британських відпочивальників (або 80%) вважають, що деякі популярні європейські місця відпочинку будуть надто спекотними для відвідування протягом наступних п'яти років через зміни клімату та екстремальні погодні умови.

При цьому найбільше побоювань туристи мають щодо Греції: майже половина опитаних (або 48%) вважають, що до 2029 року відпочивати влітку в цій країні, яка вже зараз змушена закривати деякі пам'ятки через спеку, стане неможливо.

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Також мандрівники очікують на нестерпні умови для відпочинку через п'ять років у таких країнах Європи, як:

Туреччина (45% опитаних)

Іспанія (44%)

Кіпр (40%)

Італія (28%)

Португалія (27%)

Мальта (23%)

Побоювання з приводу майбутнього свого літнього відпочинку на цих популярних локаціях відчувають респонденти всіх вікових груп – і вони небезпідставні, адже в деяких з цих місць температури вже піднялися на 10°C вище середнього сезонного значення.

При цьому за останні два роки кількість людей, на вибір яких впливає підвищення середніх температур у потенційних місцях відпочинку, зросла з 31% до 45%.

Також туристи зазначають, що відлякати їх можуть такі показники, як погана якість повітря, велика кількість пластикових відходів, сміття на пляжах, нагрівання світового океану, вирубування лісів, а також погодні катаклізми –літн від лісових пожеж і посухи до повеней і сильних злив.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2024 року нарешті завершився ланцюжок із 13 місяців поспіль із новим середнім рекордом тепла на Землі. Однак учені кажуть, що закінчення рекордної серії нічого не змінює в загрозі, яку становить зміна клімату.

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