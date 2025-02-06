2025 рік почався з найтеплішого січня за всю історію спостережень.

Січень 2025 року виявився найтеплішим у світі за всю історію спостережень, незважаючи на зсув у бік охолоджувального погодного режиму Ла-Нінья. Про це пише Reuters.

Служба зі зміни клімату ЄС "Коперник" (C3S) повідомила, що в січні продовжилася низка надзвичайної спеки, протягом якої 18 з останніх 19 місяців середня глобальна температура перевищувала доіндустріальні часи більш як на 1,5 градуса.

Це сталося попри те, що світ відійшов від Ель-Ніньо, яке допомогло зробити 2024 рік найтеплішим роком у світі за всю історію спостережень, та перейшов до його прохолоднішого аналога Ла-Нінья. Під час Ла-Нінья відбувається охолодження екваторіальних вод Тихого океану, що може стримувати глобальні температури.

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"Той факт, що ми все ще спостерігаємо рекордні температури поза зоною впливу Ель-Ніньо, трохи дивує", - кажуть учені.

Вчені Copernicus кажуть, що явище Ла-Нінья ще не повністю розвинулося, і наразі світ перебуває в нейтральних умовах між двома фазами.

Припускають, що навіть якщо Ла-Нінья повністю проявиться, його охолоджувального ефекту може бути недостатньо для тимчасового стримування глобальної температури.

Очікується, що 2025 рік стане третім найтеплішим роком за всю історію спостережень. Він буде трохи прохолоднішим, ніж 2024 і 2023 роки через зміщення в бік Ла-Нінья.

Ла-Нінья та Ель-Ніньо - що важливо знати

Ель-Ніньо - це кліматичне явище, за якого температура поверхневих вод в екваторіальній частині Тихого океану підвищується. Це явище має глобальний вплив на клімат, спричиняючи зміни в погодних умовах на різних континентах. Зазвичай Ель-Ніньо відбувається кожні 2-7 років і може тривати від кількох місяців до року.

Ла-Нінья, навпаки, характеризується зниженням температури поверхні океану в екваторіальній частині Тихого океану. Це явище є протилежністю Ель-Ніньо.

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