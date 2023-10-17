18-го жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 18 жовтня, у середу, в Україні очікується холодна погода.

За її словами, найближчої ночі 0+5 градусів, місцями 0-2 градуси морозу. Протягом дня +7+13 градусів, у південній частині до +17 градусів, написала вона у Facebook.

"Повсюди без опадів, 18-го жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками. У Києві в середу опадів не передбачається, вночі +1+4 градуси, вдень +9+11 градусів", - повідомила Діденко.

Відео дня

Вона стверджує, що четвер ще побуде без опадів, а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина належатиме теплій погоді.

"Через додаткове похолодання 21-го жовтня на заході та півночі України (включно з Києвом) ймовірний мокрий сніг. Всі вже зрозуміли, що осінь прийшла і від питань "а коли буде бабине літо?" поступово переходять на питання "а яка погода на Новий рік?", - додала Діденко.

Погода в Україні на тиждень

На Україну насувається холодна погода з дощами і навіть мокрим снігом. Упродовж поточного тижня температура вночі подекуди опускатиметься нижче 0 градусів Цельсія, прогнозує Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, атмосферний тиск тещо підвищиться цього тижня. У більшості регіонів фіксуватимуть зниження температури. До п'ятниці по всій країні переважно без опадів.

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