Синоптики дають невтішні прогнози погоди.

Негода вирує на Закарпатті. Сильні снігопади та шквальний вітер не тільки зіпсували відпочинок туристам, а й принесли чимало бід

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ще вранці стовпчики термометрів опустилися до -5, через що дороги по всій області скувала ожеледиця. Через слизькі дороги сталося як мінімум одне ДТП. Водія занесло в кювет. Автомобіль сильно розбитий, але попередньо, обійшлося без постраждалих.

При цьому з самого ранку вирує сильний вітер, а пізніше пішов сніг. На високогір'ї ситуація ще гірша - розігралася заметіль. У зв'язку з цим рятувальники заборонили походи в гори через високу ймовірність сходження лавин.

Читайте такожВ Україну повертаються 10-градусні морози: де і коли буде холодрига (карта)Вплинула негода і на роботу гірськолижних комплексів. Зокрема, на курорті Пилипець сильний вітер розгойдує крісла підіймачів, тому кататися лижникам заборонили, а підіймачів відключили.

"Крісла сильно розгойдуються і можуть вдаритися об опору, через що люди можуть травмуватися",- розповіли на курорті.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом чекати на поліпшення погоди чекати не варто - буде сніжно і вітряно, а на дорогах ожеледиця.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 17 січня по всій Україні оголошено штормове попередження з-за сильного вітру. Вранці та вдень у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 17-22 м/с.через це оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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