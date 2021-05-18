Небезпечні метеорологічні явища очікуються на заході, півдні та на сході країни.

Завтра, 19 травня, більшу територію України охопить потужний вітер.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, пориви вітру першого рівня небезпечності очікуються на заході, півдні та сході країни.

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"19 травня у західних, вдень і в південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.

Також рятувальники зазначають, що сьогодні до кінця доби дощ досягне критерію значного (I рівень небезпечності, жовтий).

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Автор: Катерина Лиманська