Завтра, 19 травня, більшу територію України охопить потужний вітер.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Як зазначається, пориви вітру першого рівня небезпечності очікуються на заході, півдні та сході країни.
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"19 травня у західних, вдень і в південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.
Також рятувальники зазначають, що сьогодні до кінця доби дощ досягне критерію значного (I рівень небезпечності, жовтий).
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