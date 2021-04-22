Заморозки охоплять більшість областей.

У п‘ятницю, 23 квітня, в Україні почнеться похолодання. Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7°...+12°.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Схід, південь та більшість центру (крім Вінниччини) ще належатимуть теплій погоді, +12°...+18°. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози", - написала вона.

До сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там у п‘ятницю без істотних опадів. Вітер посилиться.

Завтра у Києві очікується відчутне похолодання, до +7°...+10°, поривчастий вітер і дощ.

"Надалі похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей. І сумненько, що вони обіцяють бути не лише на ґрунті, а й у повітрі. Від 0° до -2°...-4°. Це заморожене неподобство триватиме в Україні по ночах аж до вівторка", - резюмувала Діденко.

Заморозки в Україні

На вихідних в Україні почнуться сильні заморозки.

Вночі 24 квітня заморозки очікуються у західних та північних областях, у південних і центральних областях - на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Автор: Олена Пилипчак