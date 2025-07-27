Землетрус був на глибині 7,1 кілометра.

У неділю, 27 липня 2025 року, в Україні зафіксували землетрус. Стався він у районі села Старі Санжари, що в Полтавській області.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю. Зазначалося, що поштовхи зареєстрували приблизно о 10:47. Магнітуда землетрусу становила 2,9 за шкалою Ріхтера.

Спеціалісти зауважили, що землетрус був на глибині 7,1 кілометра.

Відео дня

"27 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі н.п Старі Санжари, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7,1 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", – йдеться в заяві.

Землетруси в Україні

14 липня землетрус фіксували в Чернівецькій області. Тоді його магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера. Стався землетрус на глибині 3 кілометри.

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковець Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Дмитро Гринь розповідав, що українські будинки здатні витримати землетруси певної сили. Проте є також і фактор війни – за його словами, вибухи імітують локальні землетруси. І є так званий ефект накопичення, коли конструкції можуть слабшати.

Вас також можуть зацікавити новини: