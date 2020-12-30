У Хорватії землетрус завдав шкоди в'язниці, де перебували українці
Громадяни України не постраждали, їх додатково огляне лікар.
У Хорватії через землетрус постраждала будівля в'язниці в місті Сисак, де відбували покарання двоє українців.
Українців попередили про сильний туман на Новий рікПро це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич, пише Українська правда.
Громадяни України не постраждали, їх додатково огляне лікар. Також їм надали можливість зв'язатися з рідними.
"В результаті руйнівного землетрусу... отримала пошкодження будівля в'язниці міста Сисак, де перебували в тому числі двоє ув'язнених громадян України. Всі ув'язнені тимчасово транспортовані і розміщені у в'язниці Загреба", - сказав він.
Землетрус в Хорватії
- У хорватському місті Петрино, розташованому в 50 км від Загреба, стався землетрус магнітудою 6,4.
- Рятувальники витягли з-під завалів чоловіка і дитину. В іншому відео було показано, як провалився дах в одному з будинків.
- Німецький науково-дослідний центр з геологічних наук GFZ повідомив, що землетрус стався на глибині 10 км.
- У Хорватії в результаті землетрусу отримала незначні пошкодження будівля українського посольства в Загребі.
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