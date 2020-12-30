У Хорватії землетрус завдав шкоди в'язниці, де перебували українці

Громадяни України не постраждали, їх додатково огляне лікар.

Всі ув'язнені тимчасово транспортовані і розміщені у в'язниці Загреба / фото REUTERS

У Хорватії через землетрус постраждала будівля в'язниці в місті Сисак, де відбували покарання двоє українців.

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Громадяни України не постраждали, їх додатково огляне лікар. Також їм надали можливість зв'язатися з рідними.

"В результаті руйнівного землетрусу... отримала пошкодження будівля в'язниці міста Сисак, де перебували в тому числі двоє ув'язнених громадян України. Всі ув'язнені тимчасово транспортовані і розміщені у в'язниці Загреба", - сказав він.

Землетрус в Хорватії