Синоптики кажуть, що погода в Китаї стане ще суворішою.

Сильний торнадо завдав шкоди східній китайській провінції Цзянсу, в результаті стихії загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, торнадо був недовгим, але жорстоким: на кадрах з соцмереж видно перевернуті автомобілі, обвалені лінії електропередачі та літаючі уламки.

"Я був біля дверей і бачив вітер, сонячні батареї і дерева, що літають в повітрі. Я був приголомшений", - написав один з очевидців торнадо.

ЗМІ також повідомляють, що крім п'яти загиблих, чотири людини отримали поранення. Торнадо пошкодив або повністю зруйнував 1800 будинків, а також спустошив гектари полів.

Тим часом китайські метеорологи посилюють попередження про дощ та потужний вітер в декількох регіонах країни.

Нагадаємо, проливний дощ нещодавно накрив південний схід Китаю, викликавши масову евакуацію людей, зсуви та людські жертви.

Повінь в Лівії - що відомо

У Лівії після проливних дощів обрушилися дві греблі. Вода хлинула на місто Дерна.

В результаті потопу загинули не менше 11 тисяч осіб, ще багато тисяч зникла безвісти.

Влада ізолювала місто, щоб рятувальні команди могли отримати доступ. Весь Дерна в уламках, і рятувальники дістають з води трупи. У місті немає світла, палива, їжі та питної води.

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