Країна вже кілька днів оговтується після того, як через ураган були зруйновані дві дамби, і тонни води затопили все навколо.

В Лівія через ураган "Даніель" затопило місто Дерна – там були зруйновані дві дамби, потік води з яких просто змив місто. Під воду пішла навіть пустеля Аль-Мухайлі.

Зараз кількість загиблих оцінюється на рівні 11 тисяч осіб. Однак, за словами мера Дерни, це число може зрости до 20 тисяч.

Влада ізолювала місто, щоб рятувальні команди могли отримати доступ. Операції з надання допомоги спостерігачі описують як "хаотичні". Вся Дерна в уламках, і рятувальники дістають трупи, які застрягають, викинуті хвилями, серед цього сміття. Там немає ні води, ні електрики, ні палива, ні їжі.

Ускладнює ситуацію те, що Лівія вже більше десяти років охоплена конфліктом, тому нормальних служб для екстрених випадків тут просто не залишилося, а інфраструктура була давно зношена і толком не ремонтувалася.

Крім того, групи допомоги і Всесвітня організація охорони здоров'я закликають лівійську владу припинити ховати жертв повені в братських могилах, розташованих біля води. Вони кажуть, що це може викликати ризик для здоров'я, отруюючи воду, а також принесе страждання сім'ям загиблих.

Катастрофа в Лівії: що відомо

12 вересня на сході Лівії після надсильних дощів, викликаних ураганом "Даніель", обвалилася дамба. Тонни води вилилися в місто, руйнуючи будинки і забираючи тисячі життів. За останніми даними, загиблих мінімум 11 тисяч, число жертв може зрости до 20 тисяч.

Крім того, тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Не виключено, що їхні тіла знаходяться під уламками зруйнованих будівель або були віднесені водою в море.

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