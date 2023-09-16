Тіла загиблих досі лежать на вулицях, пляжах і під уламками будівель.

У Лівії триває розбір завалів після катастрофічної повені. Тіла тисяч загиблих досі лежать на вулицях і пляжах міста Дерна та вже починають видавати запах. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, жителі й рятувальники в спустошеному лівійському місті Дерна, яке найбільше постраждало від стихії, щосили намагаються впоратися з тисячами трупів, викинутих на берег або розкладаються під уламками будівель.

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші групи допомоги закликали владу Лівії припинити ховати жертв повені в братських могилах. Фахівці заявляють, що це може принести довгострокові психічні розлади сім'ям або викликати ризик для здоров'я, якщо такі могили розташовані поруч з водою.

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У доповіді ООН говориться, що на даний момент в братських могилах поховано понад 1000 осіб.

"Тіла розкидані по вулицях, викинуті на берег і поховані під руїнами будівель та уламками. Всього за дві години один з моїх колег нарахував понад 200 тіл на пляжі недалеко від Дерни", - розповів один з менеджерів Червоного Хреста.

Міністр охорони здоров'я західного уряду Лівії впевнений, що грунтові води вже забруднені через трупи людей, тварин, відходів і хімічними речовинами. "Ми закликаємо людей не наближатися до колодязів у Дерні", - сказав він.

Медики також висловлюють побоювання, що поширяться хвороби, що передаються через воду, але холери поки не зареєстровано.

Повінь в Лівії - що відомо

Шторм "Деніел" приніс у Східну Лівію проливні дощі. Води було настільки багато, що сталося обвалення двох гребель.

В результаті катастрофи вода хлинула на житлові квартали міста Дерна, погубивши безліч людей буквально в їх ліжках.

Місія Міжнародної організації з міграції в Лівії заявила, що загинули понад 5000 осіб, а понад 38640 осіб були змушені покинути свої будинки.

ЗМІ повідомляють, що жертвами повені в Лівії стали понад 11 тисяч людей. За словами чиновників, реальне число загиблих може досягти 20 тисяч

За останніми даними, повінь у Лівії знищила чверть міста Дерна.

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