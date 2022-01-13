У 2021 році в Європі через екстремальні погодні явища загинули 556 осіб.
Про це повідомляє Centro meteo emilia romagna.
Як повідомляється, минулого року в результаті негоди в Європі постраждали 1460 осіб. З них 19% постраждали від сильного вітру, 19% - в результаті торнадо, 8% - постраждали від блискавки, 7% - від лавин, 4% - від сильного снігопаду і 3% - від граду і сильного дощу.
На жаль, в результаті різних погодних явищ загинули 556 осіб:
- 53% - через проливні дощі;
- 22% - в результаті лавин;
- 12% - через удари блискавок;
- 9% - через сильний вітер;
- 2% - в результаті торнадо;
- 2% - внаслідок сильних снігопадів.
Як повідомляється, за минулий рік Європейська база даних про суворі погодні умови (ESWD) отримала понад 11000 повідомлень про сильні пориви вітру і 937 торнадо. Так, в результаті сильного вітру постраждало 277 осіб і загинули 50. А торнадо в Європі вбили 14 людей.
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Також зареєстровано 5240 повідомлень про сильний град (з мінімальним діаметром 2 сантиметри). Це найвищий показник з 2006 року. В результаті цього погодного явища постраждали 43 людини.
Надійшло 5739 повідомлень про інтенсивні дощі. Кількість жертв, пов'язаних з дощами, велика - 295 загиблих і 47 поранених.
Як повідомлялося раніше, у 2021 році в усьому світі було зафіксовано понад 400 температурних рекордів.