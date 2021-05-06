У горах спостерігається обледеніння.

Сьогодні, 6 травня, температура у високогiр'ї Карпат впала до -2°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), моросить, вітер південно-західний 12 м/с. Спостерігається обледеніння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та сходу Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 6 травня, по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Північ і центр України накриють дощі, які місцями посиляться до злив. Середня температура по країні складе +17°, найхолодніше буде у Львові - до +13°, а тепліше - на півдні - до +20°.

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Автор: Олена Пилипчак