Затоплено вулиці в різних районах міста, включаючи центральну частину.

В Одесі після дощу підтоплено ряд вулиць і порушена робота громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, з вечора 4 липня в Одесі йде дощ.

За даними прес-служби мерії міста, вже випало 24,4 мм опадів.

Зазначається, що, попри системну роботу співробітників «Міські дороги» з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб впоратися з таким обсягом води.

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«Це призвело до підтоплення провулка Високого, вулиць Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька і деяких вулиць в центрі міста, де колектори «Інфоксводоканала» за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим обсягом води», - повідомили в мерії.

В результаті тролейбусний маршрут № 8 скорочений до вулиці Хімічної, рух трамваїв за маршрутом № 20 зупинено, в даному напрямку зараз курсують мікроавтобуси.

Крім того, в місті Южне Одеської області вчора внаслідок зливи сталося підтоплення приміщень і прилеглої території місцевого відділення поліції. Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 40 кубічних метрів дощової води.

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Автор: Лариса Козова