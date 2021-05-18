Сильний вітер з дощем тривав півгодини.

Херсонською областю пройшовся буревій. Ураган позривав покрівлю із 100 будівель, 85 з них - житлові будинки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Без дахів опинилися будинки й сільський клуб у селищі Велика Лепетиха. Пошкодило покрівлю також на складах, фермах, господарських спорудах. У дитячому садочку вийшла з ладу підстанція.

Очевидці розповідають, що це було схоже на торнадо: сильний вітер з дощем тривав півгодини, а пориви з грозами - кілька хвилин, і це наробило багато лиха.

Читайте такожГрози, град та шквальний вітер: сьогодні Україну накриє негода

Збитки ще рахують, потерпілим надаватимуть допомогу з місцевого бюджету. Люди намагаються якнайшвидше позакривати дірки хоча б плівкою, латають нашвидкоруч, адже за прогнозами синоптиків, дощитиме ще кілька днів.

Загалом, після негоди, що пройшлася Херсонщиною напередодні, без електрики залишилися півсотні населених пунктів.

В районі катастрофічно бракує будівельних матеріалів. Торнадо у Великій Лепетисі визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Буревій завдав шкоди і іншим районам: ураган пройшовся селищем Асканія Нова і там на два дні закрили для відвідувачів заповідник.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак