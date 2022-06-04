Антоніу Гутерріш закликає організувати безпечну евакуацію цивільних, які опинилися у пастці бойових дій.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликає припинити насильство і розпочати переговори.

Про це йдеться у заяві Гутерріша з нагоди 100 днів повномасштабної війни Росії проти України.

"Оскільки ми виділяємо цей трагічний день, я поновлюю мій заклик до негайного припинення насильства, необмеженого гуманітарного доступу для усіх тих, хто його потребує, безпечної евакуації цивільних, які опинилися у пастці бойових дій і до негайного захисту цивільних та дотримання прав людини відповідно до міжнародних норм", - наголосив Гутерріш.

Глава ООН додав, що Організація налаштована докладати гуманітарні зусилля.

"Як я наголосив з самого початку, урегулювання цього конфлікту вимагатиме переговорів і діалогу. Чим скоріше сторони братимуть участь у сумлінних дипломатичних зусиллях для припинення цієї війни, тим краще буде для України, Росії і усього світу. Організація Об'єднаних Націй виступає готовою підтримати усі такі зусилля", - додав Гутерріш.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що за 100 днів війни Росія не змогла досягти жодної стратегічної мети.

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