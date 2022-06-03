Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 100 днів війни Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі, але намагалася вимістити своє безсилля на цивільних та інфраструктурі.
Про це він написав у Telegram.
"100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях", - зазначив президент.
Він наголосив, що Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, та у що багато хто не хотів вірити.
"Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо", - наголосив Зеленський.
Раніше УНІАН вже повідомляв про втрати РФ в Україні. З 24 лютого загалом ліквідовано 30 тисяч 950 російських військових.
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