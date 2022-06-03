Президент заявив, що за 100 днів війни Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 100 днів війни Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі, але намагалася вимістити своє безсилля на цивільних та інфраструктурі.

Про це він написав у Telegram.

"100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, та у що багато хто не хотів вірити.

"Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо", - наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв про втрати РФ в Україні. З 24 лютого загалом ліквідовано 30 тисяч 950 російських військових.

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