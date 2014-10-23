Кримські татари менше голосуватимуть на цих виборах через принизливі процедури на кордоні

Про це повідомив у коментарі сайту Крим.Реалії лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримських татар Мустафа Джемілєв.

За його словами, перетин кордону анексованого півострова з материкової України – процедура тривала і принизлива. До того ж, у випадку із кримськотатарськими активістами, є побоювання, що їх не пустять назад до Криму.

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«На кордоні потрібно чекати години дві, проходити принизливі обшуки. І якщо пропустять, то є побоювання, що не пустять назад. З часу президентських виборів ситуація значно погіршилася, тому люди не ризикують», – пояснив Мустафа Джемілєв кореспонденту Крим.Реалії.

Тим не менше, Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари все одно братимуть участь у голосуванні, але цього разу вони не виїжджатимуть на материкову Україну організованими групами.

Як повідомлялося, у неділю, 26 жовтня, відбудуться вибори до Верховної Ради України. За даними Центрвиборчкому, у виборах візьмуть участь 3,5 тисячі громадян України, зареєстрованих у Криму. У президентських виборах, що відбувалися 25 травня, проголосувало вдвічі більше жителів анексованого півострова.

Раніше сьогодні УНІАН писав, що в окупованому Криму затримали брата голови ЦВК Курултаю.