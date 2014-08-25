На Донбасі бойовики продовжують грабувати магазини та залякувати мирне населення
14:31, 25 серпня 2014Суспільство
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Терористи погрожують смертю мешканцям, які висловили прохання посприяти у відновленні соціальних виплат.
REUTERS
На контрольованій території терористи залякують і грабують мирне населення.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.
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"У Єнакієвому вони вивезли із одного з магазинів всю побутову техніку вартістю близько 4 млн грн. На центральному ринку Горлівки бандформування терористів грабують місцевих підприємців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бойовики погрожують смертю мешканцям Алчевська, які висловили прохання посприяти у відновленні соціальних виплат.
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