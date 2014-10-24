Євген Кисельов підозрює, що помилка в аеропорту може бути "сигналом" з Росії

Про це в ефірі "Громадського" сказав сам телеведучий.

«Я зовсім не здивуюсь, якщо помилку могли влаштувати мої «друзі» в Російській Федерації», – прокоментував Євген Кисельов, відзначивши, що є багато способів влаштувати це із сусідньої держави.

При цьому, журналіст наголосив, що хотів би виходити із поняття презумпції невинуватості і вірити, що його затримка була лише помилкою.

«Подзвонив мені сам Наливайченко, котрий абсолютно щиро приніс мені вибачення, пропонував зустрітися за чашкою кави», – розповів Кисельов.

Як розповів Кисельов, вчора його затримали у Борисполі, після перевірки паспорта за системою запросили до окремого приміщення зі словами, що «треба розібратися», а за півгодини сказали, що є розпорядження вищого органу про заборону Євгенію Кисельову в’їзду на територію України.

«Здається самі були здивовані тим, що їм доводилося робити», – відзначив ведучий.