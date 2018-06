Явка українців на виборах перевищила 20%

Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за станом на 13 годин 50 хвилин 26 жовтня.

Інформація про хід виборчого процесу є поки по 175 округах з 198. «Відомості щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій», - пояснюють у ЦВК.

Найменша явка виборців крім Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція, в Одеській області - 14,45% і Чернівецькій - 16,70%. Найактивнішими поки є виборці в Кіровоградській області 26,25%, Черкаській - 24,95%, а також у Хмельницькій області - 24,54%.

