Явка українців на виборах перевищила 20%

13:56, 26 жовтня 2014
Політика
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В Україні на виборах у Верховну Раду вже проголосувало 20,21% виборців.

REUTERS

Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за станом на 13 годин 50 хвилин 26 жовтня.

Інформація про хід виборчого процесу є поки по 175 округах з 198. «Відомості щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій», - пояснюють у ЦВК.

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Найменша явка виборців крім Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція, в Одеській області - 14,45% і Чернівецькій - 16,70%. Найактивнішими поки є виборці в Кіровоградській області 26,25%, Черкаській - 24,95%, а також у Хмельницькій області - 24,54%.

Раніше в органи внутрішніх справ поки що надійшло 36 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом на виборах народних депутатів. Повідомлення стосувалися переважно незаконної агітації та наклепу.

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