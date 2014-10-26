У Варшаві на виборах проголосували майже дві тисячі українців

Про це повідомив заступник голови виборчої дільниці у Варшаві Олександр Постовий, передає Еспресо.TV.

За його словами, станом на 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом), проголосувало 1766 виборців, що складає 33,77% від загальної кількості включених до списку виборців. Явка очікувана на даній дільниці.

В той же час, всього у Польщі відкрилися чотири дільничних комісії.

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Вибори пройшли спокійно, поруч з дільницею грала музика. Також були відкриті дві палатки, де волонтери пригощали чаєм та збирали кошти воїнам АТО.

В той же час, у Москві на дострокових виборах до Верховної Ради України станом на 20.00 мск проголосували 536 громадян України.