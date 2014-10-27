Явка склала 52.45% - дані ЦВК зі 195 округів

Явка виборців на позачергових виборах до Верховної Ради України за підсумками обробки даних зі 195 округів становить 52.45%.

Про це свідчать дані ЦВК зі 195 округів (загалом вибори відбувалися на 198-ми округах), передає кореспондент УНІАН. Найвища явка спостерігається у західних областях, зокрема, у Тернопільській - 68,28%, Львівський - 70%. Найнижча - на сході: Луганська область - 32,94%, Донецька - 30,80%. В місті Києві явка становила 55,86%. Загалом вибори відбувалися в 198-ми округах. Нагадаємо, станом на 16:00 у більшості областей України явка не перевищувала 45%.

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