Явка склала 52.45% - дані ЦВК зі 195 округів
01:32, 27 жовтня 2014Політика
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Явка виборців на позачергових виборах до Верховної Ради України за підсумками обробки даних зі 195 округів становить 52.45%.
REUTERS
Про це свідчать дані ЦВК зі 195 округів (загалом вибори відбувалися на 198-ми округах), передає кореспондент УНІАН.
Найвища явка спостерігається у західних областях, зокрема, у Тернопільській - 68,28%, Львівський - 70%. Найнижча - на сході: Луганська область - 32,94%, Донецька - 30,80%.
В місті Києві явка становила 55,86%.
Загалом вибори відбувалися в 198-ми округах.
Нагадаємо, станом на 16:00 у більшості областей України явка не перевищувала 45%.
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