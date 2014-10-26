Порошенко: народний суд виніс смертний вирок КПУ

Порошенко привітав українців з виборами, пообіцявши, що підрахунок голосів буде чесним. Хоча результати ще не оголошені, однак за даними екзит-полів президент подякував за підтримку.

"Я просив проголосувати за демократичну, проєвропейську більшість. Дякую, що почули, дякую, що підтримали цей заклик", - сказав президент.

Також Порошенко зазначив, що вперше майже за 100 років Комуністична партія не увійшла до складу Ради.

Читайте такожЯвка склала 52,83% - дані ЦВК з 116 округів"Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Я вас вітаю з цим. Українці завдали вирішального удару по п'ятій політичній колоні. Справедливість перемогла і стосовно Партії регіонів, яка взагалі не змогла взяти участь у виборах", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, за даними екзит-полів,на дострокових парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня, в Раду проходять сім партій.